4. liga. Duet szybkich panów „S” postawił pieczęć na sukcesie Rajska. Dla Jawiszowic to było tango straconych

Chcąc zmusić rywala schowanego na własnym przedpolu do zmiany stylu gry, trzeba wykorzystać wyborne pozycje, a taką miał Adrian Korczyk, który - po otrzymaniu prostopadłego podania - wpadł w pole karne, lecz jego strzał nogami obronił Łukasz Gielarowski.

Początek nie zapowiadał dobrego spotkania dla miejscowych. Byli wolniejsi od swoich rywali, mając kłopot z przekroczeniem linii środkowej boiska. Jawiszowiczanie, choć trudno było im atakiem pozycyjnym rozerwać szyki obronne rywali, mieli dwie doskonałe pozycje do otwarcia wyniku.

Bramkarz miejscowych po raz drugi uratował kolegów z opresji, wygrywając pojedynek z Robertem Sitko, tym razem broniąc rękami (25 min).

Przyjezdni zapłacili za swoją niefrasobliwość. Z lewej strony pola bramkowego Nicolas Zenon skręcił nogę w starciu z Dawidem Płonką. Nie mógł wstać i na boisku spokojnie zaczął oglądać swój palec u nogi. Oczywiście nie był to „paluszek i główka”, więc o żadnej wymówce nie było mowy, ale - koledzy z zespołu - widząc tę sytuację, liczyli, że sędzia przerwie grę, aby udzielić zawodnikowi pomocy. Skoro jednak gospodarze byli przy piłce, to gwizdek sędziego milczał. Po chwili Patryk Senkowski z ostrego kąta trafił do siatki między nogami Krzysztofa Smoka.