Akt oskarżenia w sprawie handlu ludźmi. Prokuratura i straż graniczna rozpracowały grupę, która zmuszała kobiety do prostytucji

W trakcie zatrzymań zabezpieczono kilkadziesiąt tysięcy złotych pochodzących z nielegalnego procederu. Na poczet przyszłych kar zarekwirowane zostały również samochody głównych oskarżonych. W takcie przeszukiwania pomieszczeń mieszkalnych funkcjonariusze straży granicznej ujawnili również środki anaboliczne, karty płatnicze, laptopy, karty sim, klucze do mieszkań oraz niebezpieczne narzędzia, takie jak maczety, czy kije bejsbolowe.

Zmuszali kobiety do prostytucji

Głównym wątkiem śledztwa, które prowadziła Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, był handel ludźmi. Według śledczych polegał on na werbowaniu do uprawiania prostytucji młodych kobiet znajdujących się w trudnym położeniu, a później zmuszanie ich do świadczenia usług seksualnych.