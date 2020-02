Anioły w ludzkiej skórze po raz piąty zostały nagrodzone przez wójta gminy Oświęcim

W minionym roku dzięki jej zaangażowaniu, pomysłom i wsparciu wspaniałej ekipy, udało się zebrać ponad 100 tys. złotych na rzecz Lenki Kożuch, małej mieszkanki gminy Oświęcim, która cierpi na bardzo ciężką i nieuleczalną chorobę. Działania grupy, którą koordynowała pani Agnieszka, zmobilizowały potencjalnych darczyńców i pozwoliły osiągnąć świetny wynik. Pani Agnieszka poświęca swój czas, energię i pomysły na to, by pomagać tym, którzy tego potrzebują, dając przykład i porywając przy tym innych.

Laureatka wielu odznaczeń i nagród m.in. Zasłużony dla Gminy Oświęcim, Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny i Brązowy „Medal Zasłużony dla Rolnictwa”, odznaki „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych” i „Za Zasługi dla Województwa Bielskiego”, Brązowa i Srebrna Odznaka GUS.

Tylko w minionym roku aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym i kulturalnym gminy Oświęcim, współorganizując liczne wydarzenia kulturalne i kultywujące tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne.

Pani Halina Skrzypczyk zawsze aktywnie uczestniczyła i bardzo angażowała się w działalność na rzecz kół gospodyń wiejskich. Była spoiwem łączącym społeczności miasta i gminy Oświęcim, aktywizowała i angażowała mieszkańców we wspólne inicjatywy i wydarzenia. Niezwykle ciepła, przyjazna i gotowa do pomocy, oddana pracy społecznej, cieszyła się zaufaniem i oddaniem współpracowników.

Jedyny „rodzynek” w tym zacnym gronie, to Stanisław Chowaniec. Były przewodniczący, później radny Rady Gminy Oświęcim, a także sołtys Grojca i wieloletni działacz społeczny. Należał do Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, koordynował działalność Kół Gospodyń Wiejskich i wspierał inicjatywy podejmowane przez nie również we współpracy z gminą i miastem Oświęcim.