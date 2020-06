Będą półkolonie letnie dla dzieci w Oświęcimiu, ale z limitami uczestników. W najbliższych dniach ruszają zapisy [ZDJĘCIA]

Szkoły miejskie w Oświęcimiu przygotowują się do organizacji półkolonii letnich, chociaż były obawy, że w związku z epidemią koronawirusa mogą w tym roku nie dojść do skutku.

W czterech szkołach

Oprócz tego dziecko będzie mogło tylko jeden raz skorzystać z półkolonii. Jak zapewnia miasto, zajęcia zostaną zorganizowane zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Półkolonie prowadzone będą w czterech miejskich szkołach podstawowych w następujących terminach: SP nr 7 – od 29 czerwca do 10 lipca, SP nr 8 – od 13 do 24 lipca, SP nr 11 – od 27 lipca do 7 sierpnia, SP nr 3 – od 10 do 21 sierpnia.