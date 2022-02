Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu. Czytelnia w nowej odsłonie. Można tutaj pracować przy biurku indywidualnie lub w grupie [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu zaprasza do swojej czytelni w nowej odsłonie. W specjalnej strefie można tutaj bezpłatnie, w spokoju i w komfortowych warunkach pracować przy swoim biurku z dostępem do internetu, drukarki, ksero czy skaneru. A po pracy jest miejsce do relaksu.