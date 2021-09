Bon turystyczny. Energylandia zgarnęła z programu 69 mln zł, najwięcej w Polsce. Co z drobnymi przedsiębiorcami w Małopolsce? Sławomir Bromboszcz

To był wyjątkowy sezon dla branży turystycznej w kraju i Małopolsce. Polacy po lockdownie mocno zatęsknili za podróżowaniem. Impulsem do wyjazdów była także chęć skorzystania z bonu turystycznego. Wielcy przedsiębiorcy prześcigali się, by ściągnąć do siebie turystów. Najlepiej wyszedł na tym Park Rozrywki Eneryglandia w Zatorze, którzy zgarnął 69 mln zł, ale nieźle poradzili sobie także inni przedsiębiorcy z Małopolski.