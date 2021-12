Brzeszcze. Trzyletni Franio czeka na uśmiech taty. Pęknięty tętniak mózgu przykuł do łóżka Piotra Baraniaka. Trwa zbiórka na rehabilitację

Żona Joanna i 3-letni syn Franio, czekają na uśmiech męża i taty. Pęknięty tętniak mózgu przykuł do łóżka 35-letniego Piotra Baraniaka z Brzeszcz. Trwa zbiórka na rehabilitację, by wrócił do zdrowia i rodziny, do żyia sprzed wypadku.

Arch. prywatne