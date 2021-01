Brzeszcze. W pożarze straciła dach nad głową i dorobek życia. Prośba o pomoc dla starszej i chorej mieszkanki Brzeszcz [ZDJĘCIA]

Do pożaru mieszkania przy ul. 1 Maja w Brzeszczach doszło w sobotę, 9 stycznia w godzinach wieczornych na skutek awarii instalacji elektrycznej. W zaledwie kilka chwil starsza, schorowana lokatorka straciła dach nad głową i dorobek całego życia.

W akcji gaśniczej brało udział sześć zastępów straży pożarnej. Szybkie działania pozwoliły zatrzymać rozprzestrzenianie się płomieni, jednak mieszkania, w którym wybuchł ogień, nie udało się uratować.

- Wymaga ono generalnego remontu. Własnymi siłami robimy co możemy, aby doprowadzić go do stanu pozwalającego na zamieszkanie w nim, jednak to nie wystarczy. Mama jest osobą dobroduszną, skromną i niechętnie prosi o pomoc, ale w tej sytuacji jest to nieuniknione.