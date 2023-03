Dawny dworek w Porębie Wielkiej będzie służył seniorom z gminy Oświęcim. Zabytkowy obiekt odzyska dawny blask. Zdjęcia

Dawny zabytkowy dworek w Porębie Wielkiej dla seniorów

Ostatnim przedwojennym właścicielem dworku w Porębie Wielkiej była rodzina Tyszkiewiczów. Po wojnie przez kilkadziesiąt lat znajdowała się tutaj szkoła podstawowa.

Przed wojną budynek był własnością rodziny Tyszkiewiczów, a po wojnie znajdowała się w nim szkoła Mirosław Smolarek / Facebook

Teraz wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek chce, by to miejsce budynek wraz z otaczającym go parkiem służyło seniorom. O takim jego zagospodarowaniu mówiło się już cztery lata temu.

Według wójta będzie to idealne miejsce na lokalizację takiej placówki.