Dramatycznie niskie stany rzek. Potrzebne dwa miesiące opadów

Aż siedem z nich znajduje się w naszym województwie, to: Skawica, Wieprzówka, Raba, Lepietnica, Kamienica, Łososina i Zdynia. Prognozowane przez synoptyków przelotne burze nie są w stanie wyeliminować tego problemu. Powód jest bardzo prosty: opady są zbyt gwałtowne, przez co woda szybko spływa, zamiast wsiąkać w ziemię i odbudowywać zasoby wód gruntowych.

- Aby sytuacja się poprawiła, deszcz musiałby padać przez co najmniej dwa miesiące - wyjaśnia Grzegorz Walijewski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Soła w Oświęcimiu to zwykle wartka, górska rzeka. Tu raczej są problemy z jej zbyt wysokim stanem, bo po kilku dniach opadów potrafi wystąpić z brzegów. Ale nie w tym roku. Teraz ledwo płynie. W ub. roku jedną z atrakcji miasta były spływy kajakowe w co drugą niedzielę, z bulwarów w centrum miasta do ujścia do Wisły, to około 2 kilometrów trasy. W tym roku dało się pływać tylko do połowy lipca, później z powodu niskiego poziomu rzeki zostały odwołane. - Aż dziwna jest ta nasza Soła. Jest jakby zielona, jakby dno mchem zarosło - mówi Mieczysław Brańka, który wczoraj spacerował brzegiem rzeki.