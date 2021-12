Drogowcy zajęli ul. Nadwiślańską w Bobrku (gm. Chełmek). Trwa pierwszy etap przebudowy powiatowej drogi [ZDJĘCIA] Oprac. BOK

Na ul. Nadwiślańskiej w Bobrku w gm. Chełmek trwają prace drogowe. To pierwszy etap przebudowy tego powiatowego traktu, obejmujący odcinek od ul. Krakowskiej do ul. Ks. Wyszogrodzkiego. Drugi etap do ul. Szkolnej zrealizowany zostanie w 2022 roku. Mieszkańcy Bobrku od dawna upominali się o remont tej drogi.