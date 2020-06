Dworzec PKP w Oświęcimiu rozpoczął nowy rozdział swojej historii, który liczy sobie już ponad 160 lat [GALERIA]

Ronda w Oświęcimiu. W głowie się kręci, ale robią wrażenie

Ronda w Oświęcimiu to najbardziej charakterystyczny element na drogach w tym mieście. Pod względem ich liczby Oświęcim pewnie plasuje się w krajowej czołówce, oczywiście w stosunku do wielkości miasta. Krótko mówiąc, w głowie może się zakręcić, ale co ważne wyróżniają się tym, ja...