Dziesięć lat już mięło od śmierci Adama Urbańczyka, byłego prezesa hokejowej Unii Oświęcim

To była nowa sytuacja, kiedy drużyna od 15 lat walcząca nieprzerwanie o mistrzostwo Polski, nagle musiała walczyć o byt. Właśnie Adam Urbańczyk musiał walczyć o każdą złotówkę pozwalającą na przetrwanie sekcji hokejowej, która drastycznie odmłodziła skład, stawiając wyłącznie na wychowanków.

Wydaje się, że dobie odradzania się sukcesów oświęcimskiego hokeja, nieco zapomniano o człowieku, dzięki któremu hokej przetrwał najtrudniejsze chwile. To właśnie Adam Urbańczyk stanął na czele zarządu, kiedy hokejowa Unia, z dnia na dzień, została pozbawiona strategicznego sponsora, czyli wsparcia ze strony zakładów chemicznych, wówczas pod nazwą Firma Chemiczna „Dwory”, a obecnie Synthos.

A ówczesny prezydent, Janusz Marszałek, nie był miłośnikiem hokeja i po spadku oświęcimian z ekstraklasy chciał odebrać zawodnikom stypendia miejskie, które były dla nich głównym źródłem utrzymania.

Urbańczyk na każdym kroku miał „pod górkę”, bo przecież Unia spadła z ekstraklasy w kontrowersyjnych okolicznościach. W decydującym o utrzymaniu meczu, przegrywając z Polonią w Bytomiu 2:3, w pewnym momencie w hali zgasło światło. Spotkanie przerwano na kilkadziesiąt minut, co dało słabnącym gospodarzom czas na złapanie oddechu i potem „dowieźli” wynik do końca. Urbańczyk szukał sprawiedliwości nie tylko we władzach hokejowej centrali, ale i w prokuraturze. Nie udało się, ale jego drużyna po rocznej „banicji” w pierwszej lidze wróciła na krajowe salony.