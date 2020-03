Dziki świat i sen o Viktorii, czyli charytatywny koncert dla oświęcimskiej legendy [ZDJĘCIA]

W piątkowy wieczór (28 lutego) jedenaste przykazanie Mariana Turskiego „Nie bądź obojętny!” przypomniał Leszek Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Można byłoby je wziąć za motto życiowe Wiesława „Dzikiego” Kaniowskiego, ale też przyjaciół i znajomych, zatroskanych o chodzącą legendę Oświęcimia. Bluesman z krwi i kości, oddany ludzkim sprawom w ostatnim czasie podupadł na zdrowiu i choć nie prosi o nią, teraz sam potrzebuje pomocy i wsparcia. To dla niego przeszło sto osób przyszło tego wieczoru do MDSM, a inni słali dobrą energię na odległość, by wyrazić swoją solidarność z „Dzikim”.