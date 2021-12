Gmina Kęty. Wzdłuż drogi wojewódzkiej 948 w Łękach zakończony został kolejny odcinek ścieżki pieszo-rowerowej [ZDJĘCIA] oprac. BOK

Przy drodze wojewódzkiej 948 w gminie Kęty oddany został do użytku kolejny fragment ścieżki pieszo-rowerowej. Jest to odcinek o długości ponad 600 metrów od ul. Świerkowej w Łękach do mostu na kanale Ulgi Bielany. Inwestycja kosztowała blisko 1,3 mln zł.