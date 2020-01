Gmina Oświęcim już zaciska pasa i szuka oszczędności

Burmistrz Chełmka uruchomił darmową komunikację

Wsłuchując się w głosy mieszkańców gminy, zwłaszcza seniorów, którzy nie są mobilni, burmistrz Chełmka uruchomił darmową komunikację miejską. Bus, póki co, będzie jeździł po całej gminie do końca czerwca. Potem zapadnie decyzja, co dalej z darmowymi przejazdami.