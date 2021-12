Grudzień w Oświęcimiu: Przegląd prasy z listopada 2021 w Oświęcimiu, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd listopada 2021 w Oświęcimiu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Największy w Polsce ogród świateł, lodowiska i zjeżdżalnie pozwolą w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze poczuć świąteczny klimat i przenieść się do niezwykłej bajkowej krainy. W piątek (26 listopada) bramy największego Parku Rozrywki w Polsce ponownie zostały otwarte, przenosząc gości do Winter Kingdom, czyli zimowego królestwa. Odwiedzić to niezwykłe miejsce będzie można do 23 grudnia. Warto podkreślić, że cały czas można korzystać z rollercoasterów.

Tak mieszkają Adam i Izabela Małyszowie! Zaglądamy do ich pięknej posiadłości w Wiśle. Jak wyglądają wnętrza domu Małyszów? Co lubią robić w wolnych chwilach? Wszystko zobaczycie w naszej galerii zdjęć.