Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze z Małopolski spotkały się na ćwiczeniach na poligonie ratowniczym jednostki OSP Kęty w Grojcu [ZDJĘCIA]

Na poligonie ratowniczym OSP Kęty w Grojcu (gm. Oświęcim) odbyły się wspólne ćwiczenia ratowników działających w ramach porozumienia Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze Ochotniczych Straży Pożarnych Małopolska w skrócie GPR OSP Małopolska. W trakcie działań ratownicy doskonalili swoje umiejętności na gruzowisku, w tym m.in. rozpoznanie, zabezpieczanie miejsca zdarzenia, wstępne działania poszukiwawczo-ratownicze, czy rozpoznanie zagrożeń właściwych dla katastrofy budowlanej.

- Była to okazja do sprawdzenia zespołów w trakcie działań zbliżonych do realnej akcji, narażonych na stres i zmęczenie towarzyszące długotrwałym działaniom - zaznacza Marcin Bieniek z OSP Kęty.