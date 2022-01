Harmęże. Ojciec Kazimierz Malinowski, nowy gwardian i jednocześnie dyrektor Centrum św. Maksymiliana [ZDJĘCIA]

Św. Maksymilian ojcem powołania o. Kazimierza Malinowskiego

W swojej pierwszej homilii o. Kazimierz Malinowski mówił m.in. o tym, że Bóg jest dobry, jest łaskawy. Sporo miejsca poświęcił św. Maksymilianowi.

- To jest nasze franciszkańskie zadanie tutaj, aby mówić, że Bóg jest dobry

- podkreślił o. Kazimierz Malinowski, nowy gwardian i dyrektor Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. - Kiedy o. prowincjał poprosił mnie, abym tutaj przyszedł, to nie ukrywam, że uczyniłem to ze względu na św. Maksymiliana, który jest ojcem mojego powołania, którego poznałem duchowo jako chłopak dorastając. Osobiście dotknęła mnie jego beatyfikacja, po której postanowiłem zostać franciszkaninem. To właśnie na tej ziemi, dokonało się to niezwykłe świadectwo daru z siebie, daru miłości, które jest wobec całego świata dowodem, że miłość, która jest w Bogu zwycięża każde zło. Maksymilian był świadkiem Boga podczas apelu - dodał.