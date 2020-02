zobacz galerię (16 zdjęć) Na początek wzgórze zamkowe, którego udokumentowane korzenie sięgają XI wieku. Istniała wówczas osada rolnicza złożona z kilku chat. Na przełomie XI i XII wieku znaczna jej część uległa spaleniu. Po tym pożarze na miejscu osady ulokowany został gród. Pierwsze źródłowe zapiski o nim sięgają 1179 roku. Wiadomo, że w tym okresie istniał już na wzgórzu drewniany zamek. Po spaleniu grodu prawdopodobnie przez Tatarów w 1241 roku zaczęto go odbudowywać. I wtedy właśnie rozpoczęto stawianie wieży obronnej. Budowa wieży, która stoi do dzisiaj, zakończyła się na początku XIV w. Bogusław Kwiecień zobacz galerię (16 zdjęć)

Muzeum Zamek w Oświęcimiu ma 10 lat, ale historia, która kryje się za zgromadzonymi tutaj eksponatami sięga aż epoki brązu i prowadzi przez kolejne okresy aż do minionego XX wieku. Placówka ma w swoich zbiorach często unikatowe przedmioty, dokumenty, mapy, czy zdjęcia obrazujące historię Oświęcimia i okolic na przestrzeni wieków. Warto zobaczyć te zbiory. Jeśli ktoś widział je kilka lat temu, to może wybrać się do muzeum ponownie, bo ciągle stają się one bogatsze. Przedstawiamy GALERIĘ części bardzo rzadkich eksponatów, które moga być zachętą do wybrania się na zamek.