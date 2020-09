Hokej. Re-Plast Unia Oświęcim rozbiła Comarch Cracovię i czeka na pierwszy mecz o punkty przeciwko Stoczniowcowi Gdańsk

- Zawsze spadł mi z pleców wielki balast, że to „wkupne” do seniorów już poza mną. Mogę tylko powiedzieć, że przed wyjściem na lód starszy kolega, Klemen Pretnar, powiedział mi, żebym każdy krążek uderzał w stronę bramki, to zdobędę gola. Jak się okazało, jego słowa okazały się prorocze – cieszył się Adam Kot.

- Co można powiedzieć po takim wysokim zwycięstwie tuż przed ligą? Ważna będzie zimna głowa, gorące serca i byle do przodu – Adam Kot zdradza dewizę oświęcimian.

Mimo wysokiej porażki spokój zachował trener krakowian. - Takie mecze też są potrzebne. Podzieliłbym go na fazy. Najpierw zespół zagrał bardzo dobrze, to w pierwszej tercji. Później walczył na zmęczeniu, bo wiadomo, że tegoroczne przygotowania do sezonu toczą się w ekstremalnych warunkach i są rwane. Na koniec udało nam się wrócić do gry, to w trzeciej tercji. Szkoleniowo to spotkanie zdało egzamin. Do startu ligi nie planujemy już kolejnych gier kontrolnych – wyjawił Rudolf Rohaczek.

Re-Plast Unia Oświęcim – Comarch Cracovia 7:1 (0:0, 5:0, 2:1)

Bramki: 1:0 Helenius – Zatko – Koblar 25, 2:0 Pretnar 34, 3:0 A. Kot – Krzemień 37, 4:0 Piotrowicz – Krzemień – Malicki 38, 5:0 S. Kowalówka – M. Noworyta – Oriechin 40, 6:0 Luża – Sherbatow 45, 6:1 Nemec – Csamango 48, 7:1 Koblar – Helenius 55.