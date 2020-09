Hufiec ZHP w Oświęcimiu ma nowego patrona i sztandar. Harcerska uroczystość na Rynku w Oświęcimiu [ZDJĘCIA]

We wrześniu 1939 ewakuowany został do Rumunii, skąd przedostał się do Węgier, a następnie przez Jugosławię, Grecję i Turcję do Palestyny. Tam w sierpniu 1940 został w stopniu podporucznika wcielony do utworzonej 12 kwietnia 1940 drugiej kompanii Brygady Strzelców Karpackich. Brygadę zreorganizowano i przemianowano 12 stycznia 1941 na Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich (SBSK). Przeszedł z nią szlak bojowy aż pod Monte Cassino, gdzie poległ 18 maja 1944 roku.