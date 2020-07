IV liga piłkarska. W Unii Oświęcim pozostał jeszcze tylko jeden wakat

Po kontuzji do zdrowia powraca Eryk Adamski, ale będzie miał rywala. W sparingu przeciwko Wiśle w oświęcimskiej bramce wystąpił Kacper Mioduszewski, który dał się poznać kibicom w barwach Soły, kiedy występowała w trzeciej lidze. Ostatni sezon spędził jednak w czwartoligowym MRKS Czechowice-Dziedzice.

W oświęcimskim zespole doszło do kilku zmian kadrowych. Ze względów zawodowych przygodę z futbolem zakończył Adrian Pietraszko. Zabraknie także Patryka Malika , który poświęcił się pracy trenerskiej w Akademii Piłkarskiej Unii Oświęcim.

Ze szkółki piłkarskiej Resovii do Oświęcimia dołączył Damian Wilczak, który – podobnie do Eryka Adamskiego – jest wychowankiem Górnika Libiąż. Razem szkolili się w Rzeszowie, ale Adamski trafił do Oświęcimia rok wcześniej.

Z Astry Spytkowice dołączył pomocnik Szymon Babiuch, który wypracował gola w meczu przeciwko młodzieżowej Wiśle Kraków. W kategoriach nabytku można traktować też Arkadiusza Rysia, który - po skończeniu szkółki policyjnej - będzie mógł się skupić na regularnych treningach.