Już po raz dziewiąty ruszył Poduszkowy Korowód Mikołajkowy dla Maluszka

„Poduszka dla Maluszka” to ogólnopolska akcja charytatywna zainicjowana przed dziewięciu laty przez Rafała Andreasa z Brzeszcz. To idea, w ramach której gromadzone są środki finansowe na zakup nowego wyposażenia dla szpitalnych oddziałów dziecięcych oraz kolorowych poduszek-przytulanek, dla małych pacjentów. Poduszkowy Korowód już wyruszył. Był już w Oświęcimiu a niebawem dotrze do Chrzanowa, Wadowic i kilku jeszcze szpitali w Polsce.