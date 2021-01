Kamery Google Street View w Oświęcimiu na osiedlu Stare Stawy. Co uchwyciły na ulicach i w osiedlowych zakamarkach? [GALERIA]

Tak wyglądał Oświęcim przed 20 laty. Miejsca i budynki, których zmieniły się lub w ogóle nie ma już po nich śladu [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Jak wyglądał Oświęcim 20 lat temu? Wiele miejsc i budowli bardzo się zmieniło lub w ogóle ich już nie ma. Czasami trudno uwierzyć, bo przecież wydaje się, że 20 lat to nie tak znowu dużo. Spośród zdjęć z tamtego okresu sporo ma już wartość archiwalną. Z drugiej strony na przełomie wieków duże było oczekiwania. Często mówiło się, że coś nie przystaje już do XXI wieku. Przejdź do galerii i zobacz jak wyglądał Oświęcim na przełomie wieków.