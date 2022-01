Kęcki GOPS uruchomił ogrzewalnię przy ul. Spacerowej. Korzysta z niej już 15 osób [ZDJĘCIA] Monika Pawłowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach uruchomił tymczasową ogrzewalnię w czterech kontenerach przy ul. Spacerowej w Kętach. Placówka czynna jest całodobowo, co pozwala na spędzenie zimowych dni i nocy w ciepłych warunkach przez osoby najbardziej potrzebujące. Skorzystało z niej już 15 osób. Mają do dyspozycji ciepły kąt, ubrania, kąpiel i gorące napoje. Ogrzewalnia będzie funkcjonować do końca kwietnia. Kęcki GOPS apeluje, byśmy nie byli obojętni na los drugiego człowieka w potrzebie. Zwłaszcza teraz. Widzisz problem? Reaguj.