Kęty. Pijany kierowca doprowadził do stłuczki trzech samochodów

Do kolizji drogowej doszło we wtorek (5.07.2022) o godzinie 19 na ulicy Sobieskiego w Kętach. W trakcie czynności na miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że będący pod wpływem alkoholu 39-letni kierowca samochodu marki Renault Laguna najechał na tył samochodu marki Peugeot, którym kierowała 43-letnia mieszkanka powiatu bielskiego, która następnie uderzyła w tył samochodu marki Mercedes, którym kierowała 44-letnia mieszkanka Kęt. W wyniku zdarzenia żaden uczestnik nie doznał obrażeń ciała.

Przeprowadzone przez mundurowych badanie stanu trzeźwości 39-latka wykazało 2,6 promila alkoholu. Ponadto okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Mężczyzna został zatrzymany po czym trafił do komisariatu Policji.