Kluczowe inwestycje na drogach wojewódzkich w Małopolsce do 2030 roku. Powstanie kilkanaście obwodnic i dróg, które poprawią komunikację

Kilkanaście obwodnic w wojewódzkim planie dróg do 2030 roku

Plan w ub. tygodniu przyjął Zarząd Województwa Małopolskiego. Jak podkreślił wicemarszałek województwa Łukasz Smółka lepsze drogi przekładają się na szybszy i większy rozwój regionu. Mieszkańcy liczą, że będą to inwestycje, które ograniczą uciążliwości, poprawią bezpieczeństwo i zwiększą komfort jazdy.

Wśród inwestycji, które są w trakcie przygotowania w ramach nowych szlaków wojewódzkich ujętych do realizacji w planie do 2030 roku są głównie obwodnice. Jest wśród nich m.in. druga część drogowego obejścia centrum Proszowic. Pierwszy odcinek powstał w 2011 roku i od tamtego czasu mówi się o kontynuacji tej inwestycji, by w końcu odciążyć ruch w rejonie centrum miasta. Długo nie można było ustalić wariantu, który mógłby zostać zaakceptowany przez mieszkańców. W końcu taki bezkolizyjny przebieg znaleziono.