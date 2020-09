Kolarskie mistrzostwa Polski Masters Osiek 2020 spowodują utrudnienia w ruchu

Start nastąpi w Resort Molo w Osieku, dalej wyścig jedzie w prawo w ul. Główną, a po skręcie w prawo w ul. Kościelną zawodnicy wjeżdżają na Rundę, jadąc prosto po kostce do góry, gdzie ok. 30 metrów przed skrzyżowaniem z ul. Starowiejską zlokalizowana będzie meta wyścigu, na skrzyżowaniu zawodnicy skręcają w prawo, w ul. Starowiejską i pojadą nią prosto, aż do skrętu w lewo, w ul. Grunwaldzką. Jadąc tą ulicą dojeżdżają do Granicy Głębowskiej ul. Świerkowa, gdzie po skręcie w prawo w ul. Oświęcimską, wyjeżdżają na drogę powiatową i dojeżdżają do Głębowic, gdzie skręcają w lewo w ul. Zamkową, a następnie w ul. Leśną w kierunku Gierałtowic ul. Słoneczna, z której skręcają w prawo w ul. Brzosy na drogę powiatową, jadąc dalej prosto dojeżdżają do ul. Wadowickiej na ternie powiatu oświęcimskiego, a następnie skręcają w lewo w ul. Andrychowską w kierunku miejscowości Nidek, gdzie zjeżdżają z drogi powiatowej w ul. Lipową, z której po skręcie w prawo w ul. Św. Jana Pawła II ponownie wyjeżdżają na drogę powiatową i po dojechaniu do Witkowic skręcają w ul. Beskidzką w kierunku Malca.