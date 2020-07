Koniczyna zakwitła w parku na Kamieńcu w Oświęcimiu. Jest cudnie!

Park na Kamieńcu to najnowszy oświęcimski park. Został ukończony niewiele ponad rok temu. Ma 14 hektarów i głownie składa się z łąk. Z graniczy m.in. lasem łęgowym nad Sołą i schroniskiem dla zwierząt.

Są tu ścieżki do spacerowania, rowerowe i parking dla samochodów. Mimo to, nawet w słoneczne dni jest tu niewiele ludzi. Zwykle garstka rowerzystów i wolontariusze wyprowadzający psy ze schroniska. Może dlatego, że to jednak spory kawałek od centrum miasta.