Kontakt z urzędem w Oświęcimiu tylko telefonicznie, pocztą e-mail lub przez platformę ePUAP

Od jutra, tj. 25 marca mieszkańcy swoje sprawy będą mogli załatwiać wyłącznie telefonicznie, pocztą e- mail lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Korespondencję kierowaną do urzędu będzie można zostawić po wejściu do głównego budynku urzędu, znajdującego się przy ul. Zaborskiej w miejscu do tego wyznaczonym.

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów można znaleźć na stronie: https://oswiecim.pl/urzad-miasta/struktura-urzedu-miasta/

Urząd Stanu Cywilnego będzie załatwiał wyłącznie rejestrację urodzeń i zgonów.

Pozostałe sprawy można załatwić telefonicznie pod nr 33 842-94-17, pocztą e- mail lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

W Wydziale Spraw Obywatelskich w razie konieczności osobistej wizyty wymagane jest uprzednie jej umówienie nr tel. 33 842-93-04, 33 842-93-05 (dowody osobiste) 33 842-93-15 (działalność gospodarcza).