"Korfanty" będzie jeździł do Oświęcimia. Na tory wyjeżdża pociąg upamiętniający rocznicę powstań śląskich [ZDJĘCIA]

Na śląskie tory wyjedzie „Korfanty” - pociąg symboliką nawiązujący do setnej rocznicy zrywów powstańczych, dzięki którym Góry Śląsk wrócił do macierzy. Przyjedzie także do Małopolski, m.in. do Oświęcimia. Dodać trzeba, że wielu oświęcimian było zaangażowanych w pomoc powstańcom śląskim.