Koronawirus nie odpuszcza w zachodniej Małopolsce. Najwięcej zachorowań w Olkuskiem

W Małopolsce zachorowało 61 kobiet i 57 mężczyzn, w wieku od 7 do 91 lat. Najwięcej w stolicy Małopolski (29 osób). W powiatach zachorowania przedstawiają się następująco: nowotarskim (25), krakowskim (10), nowosądeckim (7), brzeskim (5), limanowskim (5), olkuskim (5), bocheńskim (4), dąbrowskim (4), myślenickim (4), tarnowskim (4), wielickim (4), gorlickim (3), miechowskim (3), oświęcimskim (3), chrzanowskim (1), tatrzańskim (1) i wadowickim (1).

Aktualnie 5 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 6756 osób.

W Małopolsce przybywa ozdrowieńców

W Małopolsce przybyło 157 ozdrowieńców. To 78 kobiet i 79 mężczyzn, w wieku od roku do 89 lat. Najwięcej w Krakowie (39 osób). W inych dużych miastach, to w Nowym Sączu 13 osób, a w Tarnowie 4. W powiatach mapa wyzdrowień wygląda następująco: nowosądeckim (26), oświęcimskim (16), bocheńskim (15), limanowskim (15), wadowickim (11), nowotarskim (4), krakowskim (3), myślenickim (3), tarnowskim (2), tatrzańskim (2), dąbrowskim (1), proszowickim (1), suskim (1) i wielickim (1). W większości przebywali w izolacji. W sumie w Małopolsce mamy 2866 ozdrowieńców.