Koronawirus nie odpuszcza. Zakażone kolejne 62. osoby w Małopolsce, w tym w powiatach oświęcimskim i wadowickim

- Z powiatu nowosądeckiego to 29 osób, z wadowickiego 11 osób, z Nowego Sącza 10 osób, z Krakowa i powiatu bocheńskiego po trzy osoby, dwie z powiatu oświęcimskiego oraz po jednej z limanowskiego, nowotarskiego, suskiego i wielickiego

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 29 kobiet i 33 mężczyzn, w wieku od 6 do 92 lat.

Są i kolejni tzw. ozdrowieńcy. To 21 kobiet i 20 mężczyzn, w wieku od 9 do 95 lat. To 13 osób z powiatu tarnowskiego, dziewięć z nowosądeckiego, siedem osób z powiatu suskiego, z Krakowa i powiatu oświęcimskiego po trzy osoby, oraz Nowego Sącza i powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, limanowskiego, proszowickiego, wadowickiego po jednej osobie.