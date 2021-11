Koronawirus. Urząd Miasta w Oświęcimiu powraca do załatwiania spraw drogą elektroniczną z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej Oprac. BOK

Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej od 1 grudnia 2021 r. Urząd Miasta Oświęcimia powraca do załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem usługi ePUAP Archiwum UM w Oświęcimiu

Od jutra, 1 grudnia 2021 r. Urząd Miasta Oświęcimia powraca do załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem usługi ePUAP. Osobiste wizyty w wydziałach zostaną ograniczone do minimum. Pisma, wnioski, dokumenty, czy informacje z prośbą o kontakt w prowadzonej sprawie można też składać do skrzynki podawczej, która znajduje się w głównym budynku urzędu przy ul. Zaborskiej 2.