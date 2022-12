Licytacje komornicze domów i mieszkań w Oświęcimu i okolicy. Nieruchomości nawet za pół ceny. GRUDZIEŃ 2022 - STYCZEŃ 2023

Od 08.12.2022 r. od godz. 13.00 do dnia 15.12.2022 r. do godz. 13.00 odbędzie się w systemie teleinformatycznym na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl licytacja poprzez sprzedaż elektroniczną udziału w wysokości 1/3 w prawie własności działek gruntowych o nr: 1306/88 oraz 1306/99 (powstałych z podziału działki 1306/25) o łącznej powierzchni 0,4700 ha, położonych w miejscowości: Grojec gm. Oświęcim przy ul. Kasztanowej 47. Działka o nr: 1306/88 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej 78,60 m2 do remontu kapitalnego oraz budynkiem gospodarczym. Działka o nr: 1306/99 położona jest w pasie drogowym. Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 49.000,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 32.666,66 zł

