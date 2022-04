Malec. Druhowie i druhny z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Malec, ciągle podnoszą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności [ZDJĘCIA] Monika Pawłowska

Jak co środę Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Malec, spotyka się na zbiórce przy remizie. Tym razem opiekunowie wraz ze strażakami Jednostki Operacyjno-Taktycznej przygotowali szkolenie niespodziankę. Po „zapoznaniu się” ze sprzętem jaki znajduję się na wyposażeniu jednostki i instrukcjami, jaki może przydać się do konkretnych działań i ćwiczeń, młodzież podzielona na dwie grupy ruszyła do akcji. Ależ się działo. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.