Małopolska. Najwyższe wygrane w historii Lotto. Lista małopolskich szczęśliwców, którzy trafili "szóstki" jest bardzo długa. PRZEGLĄD Bogusław Kwiecień

Rekordowa wygrana w Lotto ponad 20 mln 432 tys. zł, jaka padła w Kętach we wtorek, 18 października rozbudziła wyobraźnię, chociaż były już w Małopolsce i bardziej okazałe trafienia. Największa pula rozbita została w Skrzyszowie pod Tarnowem i do dzisiaj jest to rekord w skali kraju. Wielu ma nadzieję, że będzie kolejnymi szczęśliwcami. Sprawdziliśmy, ilu takich było w minionych latach w całej Małopolsce. Przejdź do galerii i zobacz listę, gdzie udało się trafić "szóstki" i jak duże pieniądze zgarnąć.