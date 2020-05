Małopolska, powiat i Oświęcim zdał egzamin koronawirusowy

W tydzień sytuacja w powiecie oświęcimskim zmieniła się znacznie. Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie COVID-19 u kolejnych dwóch osób, w sumie jest ich 21. W tym pięć w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu. Czy mamy powody do niepokoju?

Gdyby to pytanie zostało zadane w sobotę, nie miałbym żadnych powodów do niepokoju. Teraz niepokoi mnie sytuacja w kopalniach, choć my mamy wszystko pod kontrolą. Wysłaliśmy tam nasze małopolskie służby do pobierania wymazów. Najbliższe nam kopalnie w Brzeszczach i Libiążu, są czyste. I z tego należy się cieszyć. W Murckach na 4 tys. pracowników, 1 tys. został objęty kwarantanną z powodu koronawirusa. Ze zacytuję ministra Szumowskiego „Gdyby nie Śląsk, nie mielibyśmy epidemii”.

Jednak niepokoić mogą ostatnie doniesienia o zakażonych pięciu pracownikach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu.

W oświęcimskim szpitalu pracownicy również są poddani badaniom. Poza piątką zakażonych, badania ponad 700 osób nie wykazały obecności śmiertelnego wirusa. Więc w sumie nie mamy żadnych powodów do zmartwień. Wśród tych pięciu osób z zakażeń ze szpitala, troje to nie mieszkańcy oświęcimskiego. To pielęgniarki z Czańca i Porąbki oraz ratownik z Tomic pod Wadowicami.