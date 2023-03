"Małpki" cieszą się ogromną popularnością w powiecie oświęcimskim W których gminach pije się ich najwięcej? Sprawdź STATYSTYKI

Sprzedaż alkohol w małych opakowaniach, czyli do 300 ml, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, obliguje sprzedawców do uiszczenia dodatkowej opłaty – tak zwanego podatku od małpek. Nowa opłata sprawiła, że ceny "małpek" wzrosły. Nie były to duże kwoty. Jeśli chodzi np. o buteleczkę 100 ml, mowa tylko o złotówce. Mimo to z wyliczeń Ministerstwa Zdrowia, które zainicjowało wprowadzenie w życie nowego podatku, wynika, że w całym kraju spadła sprzedaż "małpek" (tych o objętości do 200 mililitrów, danych co do reszty resort zdrowia nie przekazał).

- W 2021 roku procentowy udział znaków akcyzy na napoje spirytusowe w opakowaniach do 200 ml zmniejszył się z 59,88 do 48,08 proc. w porównaniu do 2020 - przekazał Jarosław Rybarczyk z biura prasowego Ministerstwa Zdrowia. Czyli cel wyznaczony przez resort został spełniony. Przypomnijmy bowiem, że wprowadzenie nowego podatku miało wyhamować sprzedaż masowo pitych przez Polaków "małpek". - Ograniczenie dostępności ekonomicznej napojów alkoholowych, tj. oddziaływanie na cenę tych produktów, jest uważane za jedną z najskuteczniejszych metod ograniczenia nadmiernego ich spożycia - przekonuje w rozmowie z nami Jarosław Rybarczyk z biura prasowego Ministerstwa Zdrowia.