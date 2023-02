Przeanalizowaliśmy dane z Głównego Urzędu Statystycznego. Ciekawe jest to, że w powiecie oświęcimskim, w którym jest dziewięć i bardzo się od siebie różnią się ich mieszkańcy. Uśredniając dane, w jednej z gmin było ponad dwa razy więcej ślubów niż w innej, z drugiego krańca regionu.

Małżeństwa i single w pow. oświęcimskim. W której gminie było najwięcej małżeństw a gdzie jest najwięcej singli:

W Małopolsce mieszkańcy zawarli w 2021 roku 16 648 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla kraju, gdzie zawarto 168 324 ślubów, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców.