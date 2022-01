Marek Sowa - informacje o pośle i sejmowe statystyki

Kim jest Marek Sowa?

wiek: 54

wykształcenie: wyższe

Marek Sowa to polski polityk urodzony w 1967 r. w Libiążu. Studia licencjackie z zarządzania ukończył w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, a magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracował w branży handlowej w Finlandii, a następnie prowadził własną działalność gospodarczą w Polsce.

W latach 1994-1998 był sołtysem wsi Bobrek. Później został przewodniczącym rady sołeckiej w tej samej miejscowości. W latach 1994-2002 był również radnym w Chełmku, gdzie w latach 1994-1998 wchodził w skład zarządu miasta. W 1999 r. podjął pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Był członkiem Ruchu Stu. Później przeszedł do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W 2005 r. wstąpił do Platformy Obywatelskiej. W 2006 r. otrzymał mandat radnego sejmiku małopolskiego. W 2007 r. został pełnomocnikiem ds. funduszy pomocowych i rozwoju gminy w administracji w Chrzanowie. W tym samym roku został powołany w skład zarządu województwa małopolskiego. W 2008 r. został powołany na stanowisko przewodniczącego jednej z komisji przy Związku Województw RP. W 2010 r. uzyskał reelekcję do sejmiku. Jeszcze w tym samym roku został powołany na marszałka województwa. W 2014 r. uzyskał reelekcję do sejmiku oraz na urząd marszałka.

W 2015 r. z listy PO otrzymał mandat poselski. W 2016 r. przeszedł do klubu poselskiego Nowoczesnej. W 2018 r. przeszedł do klubu Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska i został jego wiceprzewodniczącym. Wrócił do PO. W 2019 r. uzyskał poselską reelekcję.