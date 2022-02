Mieszkańcy ul. Makowskiego w Oświęcimiu chcą remontu drogi. Pytają, czy władze miasta o nich zapomniały [ZDJĘCIA]

Ulica na peryferiach Oświęcimia wybitnym patronem

Mieszkańcy ul. Makowskiego w Oświęcimiu wystąpili do władz miasta o remont drogi. Obecnie jest w fatalnym stanie.

- Liczne dziury, przełomy, w których po opadach deszczu tworzą się ogromne kałuże, brak poboczy, latarni, sprawiają, że nie tylko źle się tutaj jeździ, ale jest również niebezpiecznie. Nasza ulica od wielu lat nie była remontowana

- twierdzą mieszkańcy ul. Makowskiego.

Pytają, czy oświęcimskie władze zapomniały o ich leżącej na peryferiach ulicy. Przyznają, że jej położenie na granicy Babic i z drugiej strony Soły sprawia, że stanowi ona pewną enklawę w mieście. By tu dojechać z miasta, trzeba minąć znak drogowy "Oświęcim", przejechać ok. 1 km przez Babice i skręcić w prawo. Uliczka ciągnie się od ul. Krakowskiej, kiedyś będącej drogą wojewódzką 933 do wału nad Sołą.