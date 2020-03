Mieszkaniec gminy Kęty zatrzymał pijanego kierowcę, który jechał do sklepu po alkohol

Do zdarzenia doszło we wtorek (17 marca) tuż przed godz. 15 na ul. św. Floriana w Nowej Wsi. 28-latek zauważył, że jadący przed nim fiat seicento wykonuje dziwne manewry drogowe, co sugerowało, że kierowca jest pijany.

Młody mężczyzna pojechał za fiatem i zadzwonił na policję.

- Po chwili zauważył, że kierowca fiata wjeżdża na parking sklepowy i zatrzymuje się

- relacjonuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. - Wtedy 28-latek również wjechał na parking i swoim samochodem zablokował możliwość wyjazdu kierowcy fiata. Policjanci przejęli nietrzeźwego , którym okazał się 65-letni mieszkaniec gminy Kęty. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie półtora promila alkoholu. Policjanci ustalili, że do sklepu przyjechał po kolejną porcję wysokoprocentowego trunku - dodaje.

Drogowy przestępca trafił do kęckiego komisariatu. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka kara grzywny.