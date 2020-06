Mikołaj Kukiełka: Buduje swoją markę jako trener personalny

Jak mówi sam zawodnik, zawsze marzył o tym, żeby zostać przy sporcie. Jeśli nie przy piłce nożnej, to w nieco innej formie. Od kilku miesięcy jest trenerem personalnym. Jak wielu młodych chłopców, lubi pracować nad swoją sylwetką. Teraz chce pomagać innym to osiągnąć poprzez funkcjonalny trening.

- wyjawia Mikołaj Kukiełka. - Oczywiście w pracy nad właściwą sylwetką nie wystarczy tylko odpowiedni dobór ćwiczeń. To wszystko musi był połączone z właściwą dietą. Tylko wówczas można uzyskać satysfakcjonujące rezultaty.

Jak podkreśla młody trener i piłkarz w jednej osobie, w pracy nad sylwetką potrafi sobie dobrać tak obciążenia treningowe, aby nie powodowały przemęczenia w zajęciach piłkarskich. Obecnie to trzy razy w tygodniu, po dwie godziny dziennie. Jego atutem jest szybkość i intensywne zajęcia w siłowni wcale nie wpływają na jej utratę. Przeciwnie, czuje się sprawniejszy.

- podkreśla Mikołaj Kukiełka. - Dałem się namówić, żeby zagrać w rodzinnym mieście. Mimo młodego wieku, trochę klubów piłkarskich już zwiedziłem. Zanim trafiłem do Rajska, seniorskiego grania próbowałem w Nowej Wsi, MKS Trzebinia, a w juniorach szlifowałem się w Sole Oświęcim czy młodzieżowej Cracovii. W Chełmku jest głód futbolu w dobrym wydaniu. Atmosfera w drużynie jest dobra, a zdrowa rywalizacja o miejsce w składzie tylko dodaje motywacji do pracy.

- Jednak do gry namówił mnie trener Paweł Sidorowicz, który przed laty był moim pierwszym szkoleniowcem w grupach młodzieżowych

Patryk Formas małymi krokami idzie do przodu

Po ukończeniu liceum nie zdecydował się na kontynuowaniu nauki na studiach. Jak podkreśla, lubi sam do czegoś dojść swoimi siłami, a nie uczyć się po to, żeby dostać papierek i potem szukać pracy niekoniecznie pokrywającej się z pasją. - W Rajsku przeszedłem czwartoligową zaprawę, więc myślę, że w barwach Chełmka potrafię się odnaleźć - uważa. - Wprawdzie piłka nożna nie jest teraz moim priorytetem, ale gdyby trafiła się okazja spróbowania sił w trzeciej lidze, pewnie bym się skusił, choćby wiązałby się to dojazdami albo opuszczeniem rodzinnych stron.