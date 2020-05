Moda na sadzenie kwiatów i krzewów w przyblokowych ogródkach nie mija [ZDJĘCIA]

Już dawno minęły czasy, kiedy władze miasta organizowały konkursy na najbardziej ukwiecone przyblokowe ogródki. Mimo to oświęcimianie wciąż chętnie i z wielką starannością sadzą i dbają o rośliny. Głównie to domena mieszkańców parteru, ale z wyższych pięter też można podziwiać zadbaną zieleń, której niejednokrotnie tak bardzo brakuje.

- Podziw i szacunek dla tych wszystkich, którzy poświęcają czas i pieniądze, by żyło nam się w otoczeniu zieleni

- mówi pani Agnieszka, mieszkanka ul. Mendelejewa. - Moim zdaniem urzędnicy powinni wrócić do konkursów, choćby po to, by zrekompensować wydatki i wysiłki tych ludzi - dodaje.