Morskie Oko w memach, czyli czego to ludzie nie wymyślą. Zrobią tu nawet pole namiotowe. Najlepsze memy o turystach w Tatrach 14.08.2022

Najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach

Morskie Oko nieustająco jest na szczycie wakacyjnej listy przebojów. To najbardziej oblegane miejsce i szlak w Tatrach, codziennie przychodzą tu tysiące turystów. Morskie Oko to tłok na parkingach, korki na drogach dojazdowych i tłumy na szlaku. Morskie Oko to fasiągi, czyli góralskie konne zaprzęgi, wywożące turystów w pobliże celu wędrówki, co dla niektórych stanowi zaprzeczenie idei górskich wycieczek (od dwóch lat jeżdżą też hybrydy; konie wspomaga napęd elektryczny). To jarmark na dole i oszałamiające widoki na górze. To baza do wyjścia na Rysy, ale również symbol niefrasobliwości niedzielnych turystów, którym zimą zdarzało się prosić o interwencję GOPR, bo na łatwym szlaku zaskoczył ich zmrok. To już jest całe społeczne zjawisko.

W wakacje 2022 pojawiła się też w Morskim Oku nowość: kemping. Wprawdzie w TPN jest zakaz biwakowania, ale okazuje się, że dla dla chcącego nic trudnego. Popularny serwis Tatromaniak pokazał właśnie zdjęcia obozującej nad Morskim Okiem rodziny, która przy brzegu tatrzańskiego jeziora rozbiła dwa namioty.