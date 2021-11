Morsowanie dla zdrowia i urody. Kąpiele w lodowatej wodzie dla każdego w każdym wieku [ZDJĘCIA]

Moda na morsowanie, jakby przybrała ostatnio na sile. Skąd takie zainteresowanie mrożącymi krew w żyłach wyzwaniami?

- Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ale śmiem powiedzieć, że chyba „przysłużyła się” pandemia koronawirusa. Kiedy zamknięte były siłownie, kluby fitness czy pływalnie, ludzie zaczęli szukać innej możliwości rekreacji. Mieliśmy takie dni, że nawet po 60 osób było w wodzie. Duża część została z nami i w październiku rozpoczęła sezon. Przekrój wiekowy jest spory, od 5-letnich dzieciaków po seniorów.

Wejście do lodowatej wody wymaga determinacji. Pierwszy krok chyba bywa trudny? Już od samego patrzenia na śmiałków, człowiekowi robi się słabo i jeszcze zimniej.

- Za pierwszym razem tak samo myślałem, wręcz byłem przerażony, kiedy wchodziłem z gdyńskimi morsami do morza. Ale od razu „połknąłem bakcyla”. W 2019 r. wróciłem do Oświęcimia i od razu zacząłem morsować. To świetna sprawa i sposób na zdrowe życie.