Morsy w samo południe kąpały się na Krukach w Oświęcimiu

Grupka siedmiu śmiałków, w tym dwójka nowicjuszy, w samo południe wskoczyła do wody w czapkach i rękawiczkach. Zanurzenie - po pachy trwało kilka minut. Jak się okazuje, nie jest to takie straszne. Nawet nowicjusze przyznali, że więcej obaw mieli w domach, gdy myśleli, jak to będzie. Stojąc na brzegu nie wahali się przed wejście do jeziora. Poszło im to wyjątkowo sprawnie.