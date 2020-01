Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

Głównym celem działalności Muzeum jest upamiętnienie pokolenia, szczególnie tych mieszkańców, którzy w czasie okupacji, niejednokrotnie z narażeniem własnego życia oraz życia swoich bliskich nieśli pomoc więźniom, uciekinierom niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz – Birkenau.

Nasza jednostka realizuje swoje cele poprzez działalność edukacyjną, wydawniczą i wystawienniczą. Do tej pory byliśmy współorganizatorami mobilnej wystawy zdjęć z pobytu Jana Pawła II w dniu 7 czerwca 1979r. na terenie Auschwitz-Birkenau - pt. Nie mogłem tutaj nie przybyć… Ponadto od kilku miesięcy po ziemi oświęcimskiej prezentujemy plenerową wystawę czasową, której zadaniem jest przybliżenie społeczności lokalnej idei naszej instytucji. W ramach działań popularyzatorskich zorganizowana została konferencja naukowa pn. Topografia pamięci, połączona z promocją, wydanej przez nas publikacji autorstwa dra Andrzeja Strzeleckiego pt.: Topografia Pamięci. Miejsca pamięci o ofiarach Auschwitz i bohaterach ruchu oporu w latach 1939-1945 znajdujące się na Ziemi Oświęcimskiej. Obecnie powstaje jej wersja anglojęzyczna. Idąc ścieżką popularyzowania swojej idei, przygotowaliśmy we wrześniu 2019 roku kolejną konferencję popularnonaukową pn. Niestrudzeni w walce o ojczyznę – mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej na frontach II wojny światowej. Dodatkowood listopada zeszłego roku w Osieku rozpoczęliśmy cykl spotkań z lokalną historią, podczas których mieszkańcy ziemi oświęcimskiej prezentują swoje opowieści związane z drugą wojną światową. Obecnie przygotowujemy się do drugiego spotkania zaplanowanego w Brzeszczach.

Istotne znaczenie dla działalności Muzeum mają programy adresowane do młodzieży, dlatego zrealizowaliśmy projekt edukacyjny obejmujący uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu. Jego zadaniem było wykonanie aplikacji mobilnej na smartfony będącej mapą zwiedzania miejsc pamięci zawartych w publikacji Topografia pamięci – _Andrzeja Strzeleckiego. Zwieńczeniem prac jest jej bezpłatne udostępnienie w App Store i Google Play. Naszą ofertę edukacyjną kierujemy także do uczniów klas szkół podstawowych, organizując warsztaty upowszechniające lokalną historię. Muzeum współpracuje również z lokalnymi stowarzyszeniami i instytucjami kultury. Efektem tych działań jest wydanie publikacji autorstwa Marcina Dziubka pt. _Niezłomni wrześniowych dni – losy baonu Obrony Narodowej „Oświęcim” oraz książki Agnieszki Smreczyńskiej – Gąbki Za matowa szybą. W drodze do utraconej tożsamości.

MPMZO w tym roku obchodziło pierwszy rok działalności, był to dla nas czas bardzo intensywnej pracy, ale także ogromnej satysfakcji z możliwości spotkań z mieszkańcami ziemi oświęcimskiej.

